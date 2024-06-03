Четыре человека пострадали в результате опрокидывания внедорожника в кювет под Гдовом
Автомобиль Niva Chevrolet вылетел в кювет и опрокинулся у населённого пункта Подлипье в Гдовском районе. ДТП произошло сегодня, 3 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадали четыре человека. Один госпитализирован, остальные от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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