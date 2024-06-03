Псковичи стали участниками всероссийского слёта «Орлята России» в Москве

20:28, 03 июня 2024, ПАИ

В первые дни лета более 500 активистов проекта приняли участие во всероссийском слёте программы «Орлята России» в Москве, который в таком формате состоялся впервые. Псковскую область представили на слёте обучающиеся 4-го «В» класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» Пскова, сообщили в группе «Навигаторы детстваI Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Ребята показали высокие результаты в рамках конкурсного отбора на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей программе «Содружество Орлят России». Псковичи стали участниками интеллектуальных игр и мастер-классов: в Измайловском кремле ознакомились с народными промыслами, побывали на экскурсии на ВДНХ, посетили Красную площадь, Московский зоопарк, Воробьёвы Горы и другие места.

«За время слёта ребята проявили свои лучшие личностные качества, обрели новых друзей, ощутили силу мечты, ведущую «орлят» к новым достижениям! Педагоги и старшеклассники-наставники были также активными участниками мероприятий, в ходе которых овладели новыми инструментами для создания образовательно-развлекательной среды. Одной из лучших команд – участниц викторины среди педагогов России стала команда учителей «Орлицы», в составе которой играл учитель из Псковской области», – отметили организаторы.