Женщина-пешеход пострадала из-за столкнувшихся велосипедов у «Акваполиса» в Пскове

20:39, 03 июня 2024, ПАИ

В Пскове на улице Юбилейной, у ТЦ «Акваполис», произошло столкновение двух велосипедистов, между которыми оказалась женщина. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Женщина-пешеход получила множественные переломы. Помощь ей оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, участковый уполномоченный.

Обстоятельства произошедшего выясняются.