Женщина-пешеход пострадала из-за столкнувшихся велосипедов у «Акваполиса» в Пскове
В Пскове на улице Юбилейной, у ТЦ «Акваполис», произошло столкновение двух велосипедистов, между которыми оказалась женщина. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Женщина-пешеход получила множественные переломы. Помощь ей оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, участковый уполномоченный.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
03 июня 2024
Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за попытку незаконного сбыта наркотиков