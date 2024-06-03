Не заниматься делами советует сегодня народный календарь

07:01, 04 июня 2024, ПАИ

Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими; говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом, пишет calend.ru.

Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко: оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Впрочем, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».

У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.