30% офисных сотрудников в Пскове конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров

08:41, 04 июня 2024, ПАИ

30% офисных сотрудников в Пскове конфликтуют с коллегами из-за кондиционеров. Таковы данные опроса SuperJob.



Большинство работников (50%) сообщило, что в их командах ссор на эту тему не бывает: «Если холодно — надену пиджак, если жарко — установлю себе увлажнитель». У 20% респондентов нет климатической техники в рабочем помещении.



Чаще всего из-за температуры в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет: 35% из них заявили о разногласиях, связанных с использованием кондиционеров, в то время как среди респондентов моложе 34 лет — только 24%.