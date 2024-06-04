Два автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя

08:51, 04 июня 2024, ПАИ

Honda и Kia столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

ДТП произошло недалеко от деревни Лудони на трассе Санкт-Петербург – Псков. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda заснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Kia, после чего последняя съехала в кювет.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте работала Госавтоинспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.