Два автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя
Honda и Kia столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
ДТП произошло недалеко от деревни Лудони на трассе Санкт-Петербург – Псков. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda заснул за рулем и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Kia, после чего последняя съехала в кювет.
В результате ДТП пострадавших нет. На месте работала Госавтоинспекция. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Два автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя
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