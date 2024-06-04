«С детства не ел ничего вкуснее тех уток»: псковские випы поделились детскими воспоминаниями о летних каникулах

11:34, 04 июня 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации поделились детскими воспоминаниями о летних каникулах, вкусных соседских утках, походах «не туда», поездках с юга на северо-запад к бабушке, деревенских забавах, дворовых играх, спортивных соревнованиях и симуляторе Тома Сойера.

Руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней:

– У меня в детстве были очень яркие впечатления от поездки к бабушке в сибирскую деревню Усть-Мосиха в Алтайском крае. Я сын военнослужащего, в то время мы жили в Польше, а когда я приезжал в деревню к бабушке, вот там с местными пацанами начиналось. Запомнилось, как мы ходили на охоту: самодельные лук, стрелы, наконечник из жестяной банки, верёвка. Приходили на речку подстреливать соседских уток – домашних, откуда там дикие? Бывало, не везло, а бывало, подтягиваешь её к себе – и в лес. Мы-то посытнее жили, а сибирская деревня в то время, в 1970-е годы, голодноватый край, поэтому мясо было деликатесом. Обмазывали глиной, обжаривали в лопухах, бросали в костёр, прямо в угли. Я до сих пор помню вкус этого мяса, у меня жена так не готовит. Вот это были впечатления! Вкуснее того мяса я не ел, но это больше с детскими впечатлениями связано, со страхом – утка-то соседская. А потом слышал, как бабки говорили, что утки пропадали. Шкодили, но у всех это в детстве бывало.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин:

– После учебного года мы классом всегда ходили в поход. Это был класс седьмой-восьмой, и мы собирались на озеро. Но с классом мы уже и так много времени провели, хорошо друг друга знали, поэтому мы с двумя товарищами (всего нас было трое) решили собраться в свой поход.

Дома нас, конечно, нагрузили как в поход с классом, но у нас был другой план. Мы целенаправленно пошли в другую сторону – на речку. Решили в общем сходить на утку. Взяли охотничью собаку, сделали поджиги из трубки и дерева, пороха набрали (у одного из товарищей отец был охотником). Пришли, разложились, костёр, печёная картошка, побегали с собакой, уток погоняли. Конечно, таким примитивным ружьём не убили никого. Праздник удался, мы довольные и уставшие пошли домой. А когда я пришёл домой, оказалось, что мой класс пошёл не на озеро, а на речку, которая около дачи моих родителей, где они тогда и были. Они спросили, где я, а им сказали, что нас троих с утра не было. Конечно, я получил большой нагоняй, но впечатления остались на всю жизнь.

Председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академическая гребля) Константин Чижов:

– У меня все воспоминания о летних каникулах связаны со спортом, у нас это был сезон. Впервые в Псков я приехал на соревнования в 1973 году, тогда я жил в Твери. Псков мне очень понравился: небольшой, очень уютный и зелёный город, кругом белые церквушки и крепостные стены. Мне это так запомнилось, что, когда встал выбор, куда переезжать, я выбрал Псков. Я просто был поражён этой стариной и своеобразием, Псков не похож на большие города.

Тогда из Твери мы приехали на первенство российского совета ДСО «Спартак» среди юношей, завоевали третье место два раза: в двойке и четвёрке, и были счастливы. Мы ходили по реке Великой мимо кремля, который нас очень впечатлил. А в следующий раз, когда я приехал, поехали в Печерский монастырь. И до сих пор, когда еду туда, вспоминаю своего напарника, который привёл меня туда. Его уже нет в живых.

Директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева:

– Самое яркое впечатление от лета – это отсутствие учёбы, уроков и домашних заданий. Ярче этого, мне кажется, ничего не может быть. А так школьный отдых у меня связан с поездками в Россию. Большую часть своих школьных лет я провела в Туркмении, поэтому выехать в Россию – в Москву, Санкт-Петербург – это всегда было очень яркое семейное событие. Мы ездили каждый год, отдых всегда был очень насыщенный и эмоциональный, мы посещали музеи, экскурсии. Всегда возвращались домой в солнечный Туркменистан с багажом интересных эмоций.

Руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков:

– С четырёх лет я ездил в пионерские лагеря, потому что у меня мама была старшей пионервожатой, а папа физруком, поэтому мне ничего не оставалось делать, как проводить время там. Были, конечно, запоминающиеся интересные моменты. В какой-то смене в лагере объявили конкурс: кто больше всех соберёт фантиков, тот и победил. Мне тогда было шесть лет, я собирал фантики по всему лагерю. Я выиграл, и мне подарили мешок конфет. А потом я ел конфеты и разбрасывал фантики.

Командир отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову Виктор Ежов:

– У меня школьный отдых связан с посещением детских спортивных лагерей: «Буревестник», лагерь имени Германа Титова, «Колос». Также это тренировки в Пскове по футболу, соревнования, поездки по области и по Советскому Союзу – в Латвийскую ССР, Эстонскую ССР. В лагере одну-две смены в футбол и волейбол играешь, потом три раза в неделю тренировки на «Машиностроителе». После учёбы надо ещё задания выполнять, а летом полностью погружаешься в спорт, занимаешься тем, что тебе нравится.

Заведующая отделом социокультурного развития Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина Полина Бабёнышева:

– Детство у меня было самое прекрасное и самое весёлое. Самое классное – это игры во дворе: высекала, хали-хало, казаки-разбойники. Мы всегда играли с нашими соседями со двора, собиралось много народа. Иногда нас увозили к бабушке в деревню, но это было ненадолго и не так весело, как на улице.

Председатель Псковской областной федерации бокса, директор спортивной школы «Олимп» Артур Акавов:

– У меня два направления воспоминаний. Первое – в начальной школе я застал СССР, поэтому были замечательные школьные лагеря, каждый день куча угощений, нам раздавали разные печенья, шоколадки, соки. Берёзовый, например, открывали трёхлитровыми баллонами. Это было замечательное время. Второе, поскольку я рос в деревне, это огромное количество игр, но самое главное – свобода. В городе всё слишком давит, а в деревне – свобода для воображения и мыслей, детских планов, задора. Это здоровая самореализация. Нас, конечно, не могла сбить машина на каждом шагу, как в городе, но были и болота, и собаки, и злые дедушки, которые охраняли свои территории с ружьями с солью. Мы многое повидали, но это здоровое развитие, которое содержало и опасность, и развлечения.

Руководитель студии «Инсайт люди» (Псков) Антон Манихин:

– В младшей школе летом отдыхал пару недель в лагере «Дудно» в Гдовском районе, потом были прикладные активности в виде прополки и собирания ягод. Симулятор Тома Сойера, когда тебе надо покрасить забор и гараж у бабушки, помыть машину после того, как съездили на озеро.

Старшая школа – это велосипед, мультфильмы, половить плотву на Гдовке. Каждый день был насыщен событиями и открытиями. Поработаешь, поможешь бабушке, потом выезжаешь на озеро на пикник на велосипеде. Я помню, как мне на день рождения подарили велосипед, и мы сразу решили устроить тест-драйв: спускались на новом велосипеде с центрального холма к Гдовской крепости на склоне 48 градусов и сломали руль. Заодно протестировали и колени.

Врач-педиатр Псковской детской городской поликлиники Марина Шейнина:

– Я выросла в Геленджике, и всё детство у меня прошло на юге у Чёрного моря. Для нас было радостью поехать в деревню под Ленинград, это знаменитая Усть-Луга, я там родилась. Мы ходили в лес за ягодами и грибами, помогали бабушке в огороде, поливали клубнику, таскали воду с речки. Ещё у бабушки была лодка, мы устраивали вечерние прогулки на лодке, нас научили, мы гребли сами. Вокруг стояли камыши, кувшинки, было много комаров. Были белые ночи, туман над полями был. Все ехали к Чёрному морю, а мы – на северо-запад, чтобы отдохнуть и помочь бабушке.