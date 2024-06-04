Сигареты на 600 тысяч рублей попытались вывезти контрабандисты через границу в Псковской области

10:17, 04 июня 2024, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресекли попытки контрабанды двух партий табачной продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в двух грузовых составах с лузгой, направлявшихся из России в Латвию, в обшивке бункерного пространства вагонов типа «хоппер» обнаружились тайники с посторонними вложениями.

В результате досмотра вагонов из тайников извлечено в общей сложности 6000 пачек контрабандных сигарет иностранного производства без российских акцизных марок.

По предварительной оценке, общая стоимость выявленных партий табачных изделий составила свыше 600 000 рублей. Табачная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ.