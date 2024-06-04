Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Сигареты на 600 тысяч рублей попытались вывезти контрабандисты через границу в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с Псковской таможней пресекли попытки контрабанды двух партий табачной продукции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе в железнодорожном пункте пропуска «Себеж» в двух грузовых составах с лузгой, направлявшихся из России в Латвию, в обшивке бункерного пространства вагонов типа «хоппер» обнаружились тайники с посторонними вложениями.

В результате досмотра вагонов из тайников извлечено в общей сложности 6000 пачек контрабандных сигарет иностранного производства без российских акцизных марок.

По предварительной оценке, общая стоимость выявленных партий табачных изделий составила свыше 600 000 рублей. Табачная продукция изъята, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 226.1 УК РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2024

Сигареты на 600 тысяч рублей попытались вывезти контрабандисты через границу в Псковской области
04 июня 2024

Два автомобиля столкнулись на трассе в Стругокрасненском районе из-за заснувшего водителя
04 июня 2024

Публикуем видео с места трагического ДТП в Псковском районе
03 июня 2024

Парень и девушка погибли в разорванном пополам автомобиле в Псковском районе
03 июня 2024

Женщина-пешеход пострадала из-за столкнувшихся велосипедов у «Акваполиса» в Пскове
03 июня 2024

Четыре человека пострадали в результате опрокидывания внедорожника в кювет под Гдовом
03 июня 2024

Житель Островского района получил десять лет тюрьмы за попытку незаконного сбыта наркотиков
03 июня 2024

Мужчина утонул во время купания в реке Ловати в Великих Луках

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...