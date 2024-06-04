Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 160 гектаров земли планируют обработать в Пскове от борщевика

Активная борьба с борщевиком Сосновского проводится в Пскове. Работы стартовали на прошлой неделе, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Более 160 гектаров земли планируют обработать в Пскове от борщевика. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Специалисты освобождают от сорняка муниципальные территории химическим и механическим способами. До 15 июня при благоприятных погодных условиях планируется обработка более 160 гектаров площади. На сегодняшний день обработана большая часть территорий в микрорайонах Кресты, Любятово и Запсковье.

«Применение гербицида имеет накопительный эффект, он сохранится в почве в течение всего сезона. Механическая обработка пройдёт по мере отрастания сорняков», – объяснил глава города.

Также Борис Елкин напомнил, что собственники должны обрабатывать свои земельные участки самостоятельно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июня 2024

Света временно не будет в двух деревнях Островского района
04 июня 2024

Более 160 гектаров земли планируют обработать в Пскове от борщевика
04 июня 2024

Псковичей приглашают отметить День России в Изборске
04 июня 2024

ЕГЭ по обществознанию и физике сдают сегодня псковские школьники
04 июня 2024

Автобус №25 в Пскове начал ездить по прежнему маршруту
03 июня 2024

Борис Елкин и Константин Болотин посетили территорию округа №11 в Пскове
03 июня 2024

Надежда Васильева: Практики псковского филиала фонда «Защитники Отечества» заимствуют другие регионы
03 июня 2024

Псковичи стали участниками всероссийского слёта «Орлята России» в Москве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...