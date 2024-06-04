Более 160 гектаров земли планируют обработать в Пскове от борщевика

10:22, 04 июня 2024, ПАИ

Активная борьба с борщевиком Сосновского проводится в Пскове. Работы стартовали на прошлой неделе, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Специалисты освобождают от сорняка муниципальные территории химическим и механическим способами. До 15 июня при благоприятных погодных условиях планируется обработка более 160 гектаров площади. На сегодняшний день обработана большая часть территорий в микрорайонах Кресты, Любятово и Запсковье.

«Применение гербицида имеет накопительный эффект, он сохранится в почве в течение всего сезона. Механическая обработка пройдёт по мере отрастания сорняков», – объяснил глава города.

Также Борис Елкин напомнил, что собственники должны обрабатывать свои земельные участки самостоятельно.