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Общество

Месячник против наркотиков проходит в Псковской области

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни стартовал в Псковской области. Мероприятия продлятся до 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В рамках месячника пройдут мероприятия, которые будут привлекать внимание жителей региона к проблемам наркомании и наркопреступности.

Кроме того, уже стартовало несколько профильных смен. В частности, сейчас идёт смена детского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе Вечерней школы в Пскове и смена в детском загородном лагере «Стремительный». В рамках второй сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России и специалисты в сфере здравоохранения провели для детей тренинги.

Помимо этого, профилактическую встречу провели и на сборном пункте военного комиссариата Псковской области.

Планируется, что в области пройдёт ещё ряд мероприятий в рамках месячника. В регионе организуют фестиваль здоровья, акции в загородных лагерях, антинаркотический флешмоб и спортивные состязания.

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