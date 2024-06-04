Месячник против наркотиков проходит в Псковской области

10:53, 04 июня 2024, ПАИ

Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни стартовал в Псковской области. Мероприятия продлятся до 30 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

В рамках месячника пройдут мероприятия, которые будут привлекать внимание жителей региона к проблемам наркомании и наркопреступности.

Кроме того, уже стартовало несколько профильных смен. В частности, сейчас идёт смена детского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец» на базе Вечерней школы в Пскове и смена в детском загородном лагере «Стремительный». В рамках второй сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД России и специалисты в сфере здравоохранения провели для детей тренинги.

Помимо этого, профилактическую встречу провели и на сборном пункте военного комиссариата Псковской области.

Планируется, что в области пройдёт ещё ряд мероприятий в рамках месячника. В регионе организуют фестиваль здоровья, акции в загородных лагерях, антинаркотический флешмоб и спортивные состязания.