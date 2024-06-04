Второй день конференции «Москва – Третий Рим» проходит в Псковском музее

11:33, 04 июня 2024, ПАИ

Второй день научной конференции «Москва – Третий Рим» проходит в Псковском музее-заповеднике сегодня, 4 июня, сообщили ПАИ организаторы.

Сегодня участники конференции обсудят историю и культуру русского Средневековья. Открытие секции пройдёт в 14:00.

В рамках секции докладчики выступят на тему «Псков и происхождение Древнерусского государства», «Русская богословская мысль XV-XVI веков в контексте исторических событий» и с другими докладами.

В 16:20 откроется следующая секция конференции, посвященная истории русского монашества и православного миссионерства. Там прозвучат доклады на тему «Христианизация народов Сибири как составная часть социокультурной политики России XVIII – начала ХХ вв.», «Русские православные миссии в Абиссинию: цели, возможности, результаты» и другие. После пройдёт подведение итогов второго дня конференции.

Напомним, что X Международная научная конференция «Москва – Третий Рим», посвященная 725-летию преставления князя Довмонта, проходит на трёх площадках: в Спасо-Елеазаровском монастыре в Псковском районе, в Псковском музее-заповеднике и в Псковском государственном университете. Срок проведения конференции с 3 по 5 июня.