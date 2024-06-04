Два автомобиля столкнулись в Дно
Автомобили Lada Granta и Opel Zafira столкнулись на улице Бисениек в Дно, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta уснул за рулём и допустил столкновение с другим автомобилем.
В результате ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель Lada Granta находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают Госавтоинспекция и медицинские работники.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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