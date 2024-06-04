Два автомобиля столкнулись в Дно

11:19, 04 июня 2024, ПАИ

Автомобили Lada Granta и Opel Zafira столкнулись на улице Бисениек в Дно, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta уснул за рулём и допустил столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель Lada Granta находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают Госавтоинспекция и медицинские работники.

Обстоятельства произошедшего выясняются.