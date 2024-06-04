Водитель пострадал в ДТП в Палкинском районе
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и допустил съезд в кювет недалеко от деревни Олохово Палкинского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, его госпитализируют в медучреждение. Пассажир от госпитализации отказался.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели АСС, медицина катастроф.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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