Три фальшивых купюры обнаружили в Псковской области
Три купюры с признаками подделки обнаружили в финансовых организациях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Фальшивку номиналом 1 000 рублей обнаружили в одном из банков Пскова 30 мая. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, 1 июня в одном из банков выявили пятитысячную поддельную банкноту. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из магазина в Пушкинских Горах.
Помимо этого, пятитысячную поддельную банкноту обнаружили в одной из финансовых организаций Пскова 3 июня.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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