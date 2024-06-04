Три фальшивых купюры обнаружили в Псковской области

13:14, 04 июня 2024, ПАИ

Три купюры с признаками подделки обнаружили в финансовых организациях Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фальшивку номиналом 1 000 рублей обнаружили в одном из банков Пскова 30 мая. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 1 июня в одном из банков выявили пятитысячную поддельную банкноту. По имеющимся сведениям, она поступила в выручке из магазина в Пушкинских Горах.

Помимо этого, пятитысячную поддельную банкноту обнаружили в одной из финансовых организаций Пскова 3 июня.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.