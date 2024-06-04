Жара до 30 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 5 июня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 5 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха по региону составит от +8 до +13 градусов, днём – от +25 до +30 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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