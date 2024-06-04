Детский омбудсмен Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление»

12:48, 04 июня 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова станет гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 4 июня.

Безопасность детей летом: основные проблемы и вызовы. Детские лагеря: каким образом ситуация в них входит в зону внимания детского омбудсмена? ОГЭ, ЕГЭ – психологическое давление со стороны родителей и учителей и как его избежать? Дети жалуются на родителей, родители на детей – главные темы упреков. Об этом в эфире программы с Наталией Соколовой поговорят ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин.

Программа «Оглавление» выйдет в прямой эфир «Серебряного дождя» в 14:00 мск. Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».