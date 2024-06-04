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Общество

Чаще всего псковичи делают накопления на чёрный день и путешествия

20% псковичей придерживаются финансовой стратегии «больше тратить», сообщается в опросе сервиса SuperJob.

38%, напротив, стали больше экономить. В топ-5 популярных целей накопления у горожан — создание финансовой подушки безопасности (29% опрошенных), путешествия и отдых (25%), недвижимость (20%), будущее детей (15%), пассивный доход (13%). Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать в кубышку от 10 до 25% своего заработка. 3 из 10 горожан — до 10% дохода.

Мужчины чаще копят на недвижимость, покупку авто, открытие своего дела и пытаются создать пассивные источники дохода. Женщины в качестве целей сбережений чаще называли путешествия и медицинские услуги.

Опрошенные до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — на черный день, среди них также больше сторонников стратегии «больше экономить».

В приоритете у горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей долгосрочные цели: финансовая подушка безопасности, будущее детей, жизнь на пенсии. Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще копят на покупку дорогих вещей (техники, мебели и проч.).

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