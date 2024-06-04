Великолучане смогут принять участие в проекте «Как ковалась Победа!»

14:06, 04 июня 2024, ПАИ

Великолучане смогут принять участие в историко-патриотическом проекте «Как ковалась Победа!», пишет Luki-News.

В рамках проекта пройдут забег и заход северной ходьбой от Севастополя до Санкт-Петербурга протяжённостью 2 400 километров через 30 городов-воинов. Проект свяжет два города-героя, которые в этом году празднуют 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Акция стартовала 12 мая в городе-герое Севастополе. Автором проекта является российский спортсмен и историк Станислав Логинов. В городах по пути следования к нему смогут присоединиться все желающие.

Жители Великих Лук смогут присоединиться к проекту во время прохождения маршрута по городу.

Кроме того, в рамках мероприятия пройдут пресс-конференции и встречи Станислава Логинова с ветеранскими организациями, молодёжными и патриотическими движениями, спортивными объединениями и представителями власти.

Напомним, что историко-патриотический проект «Как ковалась Победа!» реализуется при участии Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое Отечество».