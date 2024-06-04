Около пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

14:10, 04 июня 2024, ПАИ

Около пяти миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Острова, Великих Лук, Пскова, Красногородского, Великолукского, Порховского и Псковского районов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, неизвестные представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Используя разные предлоги, они завладели деньгами пострадавших.

Кроме того, злоумышленники предлагали дополнительный заработок на интернет-платформах. Также под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов мошенники убедили потерпевших перевести деньги на «безопасные счета».

Помимо этого, кого-то злоумышленники обманули при совершении купли-продажи товаров в интернете, в том числе питбайка.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.