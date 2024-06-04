Пропавшая в Великих Луках 26-летняя девушка погибла
Пропавшая в Великих Луках 26-летняя девушка погибла, сообщает поисковый отряд «След» в Великих Луках в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, что девушка пропала в начале апреля этого года.
«К сожалению, погибла. Подробностей пока не будет. Благодарим всех, помогавших в поисках», – говорится в сообщении.
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