Пропавшая в Великих Луках 26-летняя девушка погибла

14:22, 04 июня 2024, ПАИ

Пропавшая в Великих Луках 26-летняя девушка погибла, сообщает поисковый отряд «След» в Великих Луках в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что девушка пропала в начале апреля этого года.

«К сожалению, погибла. Подробностей пока не будет. Благодарим всех, помогавших в поисках», – говорится в сообщении.