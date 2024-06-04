Охрану памятников и поддержку семей с детьми обсудил социальный комитет Собрания

14:26, 04 июня 2024, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов под председательством Игоря Дитриха в полном составе собрался на заседание накануне 34-й сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания депутатов.

Депутаты начали работу с рассмотрения двух законодательных инициатив областного Собрания депутатов о совершенствовании федерального законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.

Вице-спикер Виктор Остренко проинформировал коллег о поддержке законопроектов постоянным комитетом ПАСЗР по культурной политике и туризму, а также подчеркнул, что инициативы были разработаны в сотрудничестве с профильным исполнительным органом. Председатель правительственного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик поблагодарил депутатов за совместную работу по совершенствованию законодательства и на конкретных примерах обосновал необходимость уточнения правовых норм.

«На практике мы несколько раз сталкивались с ситуацией, когда мы направляли в муниципалитет информацию о самовольной постройке в зоне объекта культурного наследия, но по ряду причин муниципалитеты не принимали мер, а у органов охраны формально нет права самостоятельно обратиться в суд», – пояснил специалист. Комментируя законопроект, касающийся изъятия объектов культурного наследия у собственников, не исполняющих обязательств по их содержанию, Вадим Нэдик привёл в пример ситуацию с разрушающимся зданием на улице Герцена, 5 в Пскове. Как пояснил председатель комитета, из-за пробелов в законодательстве возникли вопросы с исполнением судебного акта – нет ясности, кто должен заниматься организацией торгов, если объект принадлежал физическому лицу.

Депутат Анастасия Повторейко уточнила, предполагается ли упрощение процедуры изъятия у собственников объектов со статусом памятника. Вадим Нэдик ответил, что сама процедура не меняется и последнюю точку в этом вопросе ставит только суд.

В ходе обсуждения члены комитета поинтересовались, сколько объектов культурного наследия не содержатся собственниками надлежащим образом и могут быть изъяты. По словам Вадима Нэдика, в работе охранных органов находится пять таких памятников, на очереди – ещё несколько десятков.

В контексте обсуждаемого законопроекта заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова поинтересовалась судьбой почтовых станций XIX века – сохранившиеся на территории области четыре здания требуют реконструкции. Вадим Нэдик поделился с депутатами идеей объединить эти памятники в один инвестиционный проект, например для открытия придорожных кафе, и сообщил, что соответствующая заявка направлена в профильную федеральную структуру. По итогу обсуждений члены комитета поддержали законодательные инициативы.

Согласование депутатов получили поправки в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования – корректировка бюджетных параметров связана с механизмом возврата остатков средств из бюджета федерального ФОМС.

Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева доложила депутатам об изменениях государственной программы.

Речь идёт о дополнительных мерах соцподдержки: ежемесячных выплатах малоимущим беременным и кормящим женщинам на обеспечение полноценного питания, а также детям, страдающим редким генетическим заболеванием фенилкетонурией, на приобретение специальных низкобелковых продуктов. Размер выплат соответственно составляет 1000 рублей, 1 500 рублей и 50 % от величины утверждённого прожиточного минимума.

Игорь Дитрих уточнил, не станут ли данные выплаты «монетизацией молочной кухни». Ольга Евстигнеева заверила, что в обеспечении детей продуктами молочной кухни ничего не меняется, речь идёт о дополнительном питании для беременных и кормящих женщин, потребность в котором должен определить врач.

Депутат, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко обратила внимание, что фенилкетонурия является пожизненным заболеванием, и значит, пациент нуждается в специальном питании не только в детском возрасте, но и после 18 лет.

По словам Ольги Евстигнеевой, на данный момент в комитет поступали обращения только от родителей детей, страдающих этим заболеванием. «Такие взрослые пациенты в регионе есть, я думаю, этот вопрос тоже необходимо рассматривать», – высказала мнение Анастасия Повторейко. Члены комитета согласовали предложенные изменения госпрограммы.

На заседании депутаты также рассмотрели законопроект, анонсированный губернатором Михаилом Ведерниковым на встрече с фракцией «Единая Россия»: в случае одновременного рождения тройни и большего количества детей предложено предоставлять семье сертификат на покупку жилья независимо от материального достатка семьи. Игорь Дитрих уточнил, будет ли предоставляться выплата на покупку квартиры, если семья, где родилась тройня, не нуждается в улучшении жилищных условий, например живёт в доме площадью 400 квадратных метров. По словам Ольги Евстигнеевой, выплата не предусмотрена, если на каждого члена многодетной семьи приходится более 18 квадратных метров. Члены комитета единогласно проголосовали в поддержку законопроекта.