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Общество

Принудительные работы назначил суд опочанину, напавшему на сотрудницу полиции

Суд в Опочке рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти). Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Сотрудник полиции с целью осуществления проверки сообщения об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, прибыла к месту жительства мужчины, предъявила ему требование о прекращении совершения административного правонарушения.

Мужчина с целью запугать и понудить сотрудника полиции покинуть его квартиру умышленно, в агрессивной и грубой форме высказал требования покинуть его жилище, замахнулся кулаком. После чего ухватил лейтенанта полиции за руку, потянув к выходу, далее совершил захват руками за форменное обмундирование и нанес один удар кулаками обеих рук в грудь и один удар в плечо.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, и ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на год с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

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