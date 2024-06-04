Стипендию в 50 тысяч рублей могут получить первокурсники ПсковГУ за высокие баллы на ЕГЭ

14:54, 04 июня 2024, ПАИ

В Псковском государственном университете объявлен грантовый стипендиальный конкурс для первокурсников, получивших по результатам трёх экзаменов ЕГЭ от 240 баллов и выше или по результатам двух экзаменов ЕГЭ от 160 баллов и выше. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Стипендия назначается обучающимся, зачисленным на 1-й курс очной формы обучения по программе бакалавриата или программе специалитета в рамках приемной кампании 2024 года.

Размер выплаты составляет 50 000 рублей и выплачивается в два этапа: 20 000 рублей в октябре и 30 000 рублей в декабре - по итогам подачи отчетов научных групп и выступления на молодежном научно-проектном семинаре стипендиатов грантового конкурса.

Стипендия назначается на срок с 1 сентября 2024 года по 23 декабря 2024 года.

Список обучающихся, претендующих на получение стипендии, на основании приказов о зачислении формируется управлением коммуникаций в сфере общего образования и организации приема обучающихся по итогам приемной кампании до начала учебного года.

Стипендиаты обязуются в течение первого семестра первого года обучения в составе научно-исследовательских (научно-проектных) групп под руководством наставников из числа ведущих ученых ПсковГУ реализовать не менее одного научно-образовательного или исследовательского проекта по приоритетным научным направлениям программы развития «Приоритет-2030».

Назначение и выплата стипендии обучающемуся не лишает его права на получение стипендий по другим основаниям.

Добавим, стипендия в рамках грантового конкурса выплачивается за счет средств программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в рамках реализации мероприятий научно-исследовательской политики и политики в области инноваций и коммерциализации разработок.