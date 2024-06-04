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Общество

Наталия Соколова – о буллинге в псковских школах: Такого количества конфликтных комиссий не было никогда

Насколько развит буллинг в псковских школах, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

Наталия Соколова – о буллинге в псковских школах: «Такого количества конфликтных комиссий не было никогда». Фото: ПАИ

«Проблема есть, и она в положительной динамике, хоть её и пытаются скрыть и не говорить, подменить понятия. Иногда банальная ссора приводит к тому, что родители жалуются, что ребёнка травят, хотя дети уже успели опять подружиться», – отметила Наталия Соколова.

За 2023–2024-й учебный год было много сообщений о буллинге, заметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области. «Такого количества конфликтных комиссий не было никогда», – сказала она и добавила, что также получила 12 личных обращений несовершеннолетних о травле в школе.

По словам Наталии Соколовой, в основном буллингом занимаются в 6–8-х классах, но возраст становится всё младше и издёвки начинаются уже в начальной школе.

При этом после проведения конфликтных комиссий и дальнейшей работы не бывает рецидивов травли. «Мы проводим работу и её отслеживаем. Идёт урегулирование ситуации, и взрослые держат это на контроле», – заключила она.

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