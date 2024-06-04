Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области

15:30, 04 июня 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Безопасность детства» проходит в Псковской области сегодня, 4 июня. Старт был дан на территории гимназии № 29 в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

В мероприятии приняли участие порядка 100 детей, посещающих школьные дневные лагеря. Интерактивные площадки для них подготовили спасатели и пожарные МЧС, полиции и других ведомств, а подростки из регионального детсовета провели танцевальный флешмоб.

В рамках акции проверяют потенциально опасные для здоровья и жизни ребёнка места. «Больше всего опасностей подстерегает детей на игровых и спортивных площадках: неустойчивые качели, футбольные ворота, а также частой проблемой становятся территории недостроенных, заброшенных зданий и сооружений, доступ к которым не ограничен», – отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

Мероприятия акции также пройдут в детских оздоровительных лагерях Псковской области.