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Общество

Наталия Соколова назвала самые частые причины травмирования детей летом

Самые частые причины травмирования детей в летний период перечислила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 4 июня.

Наталия Соколова назвала самые частые причины травмирования детей в летний период. Фото: ПАИ

«Начиная с весны – это выпадение детей из окон. Эта тема, о которой мы постоянно говорим, что москитные сетки не спасают детей. Каждый такой случай, 95 % – это опора ребёнка на москитную сетку», – сказала Наталия Соколова.

Кроме того, к причинам травматизма относятся различные аварии. «Самый частый по травматизму вид ЧП. При этом расширяются виды этих ДТП, помимо того что ребёнок может быть сбит автомобилем либо сам находится внутри него, это, конечно же, велосипедисты, самокатчики и товарищи на скутерах. Также несовершеннолетние летом с удовольствием садятся за руль автомобиля без прав», – отметила гостья студии и добавила, что за четыре месяца этого года прирост травмирования детей при ДТП составил 52 %.

«Ещё один вид – это утопление. Любой водоём может быть угрозой для ребёнка, поэтому необходим контроль. Также место травматизма детей – лес. Это укусы змей, клещей. И пожары – это также круглогодичная проблема», – заключила Наталия Соколова.

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