Фотовыставка «Пушкинский заповедник» открылась в Великих Луках

16:30, 04 июня 2024, ПАИ

4 июня Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открыл выставку в Великих Луках. В экспозицию, которая называется «Пушкинский заповедник», включили 22 художественные фотографии, автор которых — директор музея Георгий Василевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Выставка организована под знаком тройного юбилея: 225-летия со дня рождения Пушкина, 125-летия с момента основания Пушкинского заповедника и 200-летия приезда поэта в Михайловское, в так называемую северную ссылку.

Фотографии, которые показывают жителям и гостям Великих Лук, сделаны в разные годы в Михайловском, Тригорском, Петровском, на Савкиной горке — в музее, которым Георгий Василевич, кандидат экономических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации руководит вот уже три десятилетия, с марта 1994 года. «Пушкинский заповедник, — убеждён Георгий Василевич, — не просто музей. Он призван продолжать и по сей день живую традицию русской усадебной культуры — великой культуры, которая дала миру непревзойденных писателей, художников, государственных деятелей. Культуры, которая оставила нам в наследство русский пейзаж, национальный ландшафт, образ жизни, чья гармония влечёт к себе, не оставляет равнодушным русское сердце».

Выставка «Пушкинский заповедник» из государственного музея-заповедника «Михайловское» развёрнута в Великолукском краеведческом музее. Планируется, что она будет работать здесь до 27 сентября.