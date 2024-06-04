МИД рекомендовал россиянам устранить разночтения имён в загранпаспортах

17:01, 04 июня 2024, ПАИ

Министерство иностранных дел России рекомендовало россиянам проверить свои загранпаспорта и заблаговременно устранить разночтения в документах, чтобы избежать неприятностей при пересечении границы, пишет «Российская газета».

В консульском департаменте дипведомства указали на публикации в СМИ о случаях, когда загранпаспорта признаются недействительными из-за неверного написания имен или фамилий, содержащих буквы «е» и «ё».

В МИД РФ рекомендовали внимательно проверить корректность указания имени в паспорте и соответствие его написания другим личным документам.

При обнаружении разночтений в документах нужно обратиться в полномочный орган для оформления паспорта с правильным написанием.