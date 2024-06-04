Подготовка к следующему отопительному сезону стартовала в «Газпром газораспределение Псков»

17:21, 04 июня 2024, ПАИ

АО «Газпром газораспределение Псков» приступило к подготовке к следующему осенне-зимнему сезону (ОЗП), сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В ходе подготовки будет проведено приборное обследование свыше 81 километра газопроводов, техническое диагностирование более 27 километров сетей и пяти пунктов редуцирования газа (ПРГ).

Также запланирован текущий ремонт 125 установок катодной защиты и около 150 ПРГ. Кроме того, в рамках подготовки к ОЗП 2024–2025 годов будут подготовлены к работе 58 единиц специализированного транспорта и техники газораспределительных организаций.

Параллельно с подготовкой к ОЗП компания реализует программу реконструкции и технического перевооружения газопроводов и газовых объектов. На текущий год запланированы проектные и строительные работы по реконструкции двух ПРГ.

«Ежегодно подготовке к осенне-зимнему периоду мы уделяем максимум внимания. От этого зависит надёжность и безаварийность газоснабжения наших потребителей в холодное время года», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.