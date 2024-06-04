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Политика

Последствия весенних заморозков для псковских аграриев обсудили депутаты

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в Псковском областном Собрании депутатов. В рамках рассмотрения ежегодного доклада о результатах реализации региональной аграрной политики депутаты обсудили с руководителем профильного исполнительного органа Николаем Романовым актуальные проблемы сельского хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Последствия весенних заморозков для псковских аграриев обсудил экономический комитет Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Зампредседателя парламентского комитета Владимир Кузь напомнил, что из-за масштаба ущерба от заморозков Минсельхоз России ввёл режим ЧС, и спросил, как весенние холода повлияли на местных аграриев. По словам председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова, режим ЧС из-за последствий весенних холодов в ближайшее время будет введён и в Псковской области.

«Серьёзно пострадали сады на юге региона, многолетники зацепило, зерновые посевы частично смёрзли», – озвучил специалист последствия заморозков, негативно влияющие на ожидаемую урожайность и в целом на экономику агрохозяйств.

Члены комитета поинтересовались, смогут ли аграрии претендовать на дополнительные субсидии в связи с введением режима ЧС. Николай Романов пояснил, что такая мера позволит избежать штрафных санкций за неисполнение установленных Минсельхозом целевых показателей. Отвечая на вопрос о возможном повышении цен на сельхозпродукцию, руководитель профильного комитета подтвердил, что потеря значительной части посевов отразится на стоимости продукции: «Комбикорм для свиней точно будет дороже».

Перейдя к теме мясного животноводства, Андрей Козлов спросил, удалось ли региону восстановиться после прошлогодней вспышки африканской чумы свиней. Николай Романов сообщил, что все индексные показатели выполнены, наращивается поголовье скота, есть прибавка и по мясу, и по молоку. Кроме того, псковским производителям разрешён вывоз мяса в Китай, что положительно отразится на секторе животноводства.

Ещё одной темой обсуждения стала кадровая проблема. Николай Романов признал, что квалифицированных специалистов, которые «всегда ценились на вес золота», и сейчас остро не хватает. По словам специалиста, из тысячи выпускников псковского агроколледжа и великолукской сельхозакадемии работать по специальности согласны только 10-20 %.

«Из нашего выпуска в академии в сельском хозяйстве закрепилось только два выпускника – я и ещё один человек», – личным примером подтвердил ситуацию Андрей Козлов. Кроме того, парламентарий обратил внимание на проблему отставания учебных программ от современных реалий – сельское хозяйство стало отраслью, насыщенной техникой.

«Молодёжь надо закреплять и обучать на передовых агропредприятиях, где сейчас активно используется современное оборудование и технологии», – предложил один из вариантов решения кадровой проблемы Андрей Козлов. Коллеги согласились с правильностью такого подхода.

В завершение Николай Романов поблагодарил членов парламентского комитета за конструктивное взаимодействие и поддержку сельского хозяйства.

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