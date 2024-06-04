25 тысяч рублей компенсации морального вреда выплатил тракторист за наезд на женщину в Новосокольниках

17:57, 04 июня 2024, ПАИ

25 тысяч рублей компенсации морального вреда выплатил водитель трактора за наезд на женщину в Новосокольниках, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

8 июня прошлого года в 8:40 сотрудник МУП ЖКХ Новосокольников, находясь за рулём трактора, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на женщину, чем нанёс ей телесные повреждения и лёгкий вред здоровью. Виновного привлекли к административной ответственности, он выплатил 2 500 рублей штрафа.

В исковом заявлении женщина указала, что наезд трактора причинил ей не только физические, но и нравственные страдания – она испытала шок, поэтому попросила взыскать с водителя трактора компенсацию морального ущерба. Суд частично удовлетворил требования женщины и взыскал с мужчины 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.