В Невеле очевидцы спасли тонущую семью из опрокинувшейся лодки

22:45, 04 июня 2024, ПАИ

В Невеле на реке Еменке перевернулась лодка, в которой находилась семья из трёх человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В лодке находились мужчина 1991 года рождения, женщина 1976 года рождения, мальчик 2011 года рождения и собака.

Двое мужчин с берега увидели тонущих и приплыли к ним на помощь на лодках.

Медпомощь семье оказана на месте. От госпитализации они отказались. Собака утонула.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.