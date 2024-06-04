В Невеле очевидцы спасли тонущую семью из опрокинувшейся лодки
В Невеле на реке Еменке перевернулась лодка, в которой находилась семья из трёх человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В лодке находились мужчина 1991 года рождения, женщина 1976 года рождения, мальчик 2011 года рождения и собака.
Двое мужчин с берега увидели тонущих и приплыли к ним на помощь на лодках.
Медпомощь семье оказана на месте. От госпитализации они отказались. Собака утонула.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции.
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