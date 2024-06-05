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Общество

Звания «Заслуженный работник соцзащиты населения Псковской области» удостоены восемь специалистов

За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд четырёх соцработников Псковской области отметили почётными грамотами в правительстве Псковской области. Восемь специалистов получили звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». Вручение наград состоялось в преддверии Дня социального работника, 4 июня. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Работать в этой сфере непросто. Мало ответственно выполнять свои служебные обязанности – нужно быть чуткими и неравнодушными, всегда искать решения, чтобы помочь людям. Благодарю наших специалистов за непростой труд, профессионализм, помощь и поддержку жителей региона. И конечно, желаю дальнейших успехов», – отметил губернатор.

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