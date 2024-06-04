Статьи преподавателей Псковского колледжа искусств вошли в сборник о Модесте Мусоргском

08:01, 05 июня 2024, ПАИ

Статьи преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова вошли в сборник «М. П. Мусоргский. Истоки. Истина. Искусство». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Сборник стал результатом международной научно-практической конференции, которая проходила в Великих Луках 12–14 апреля. В издание вошли статьи музыковедов из России, Белоруссии, Китая, Италии, Азербайджана, посвящённые актуальным проблемам изучения творчества русского композитора Модеста Мусоргского, а также судьбе его творческого наследия.

Отметим, что преподаватели колледжа искусств регулярно принимают участие в подобных конференциях, которые проходят один раз в пять лет на родине композитора – в деревне Наумово Куньинского района.

Кроме того, вышел в свет второй выпуск сборника статей конференции 2019 года, в который вошла статья заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена Союза композиторов РФ, преподавателя коллежа Татьяны Лаптевой «Традиции обращения к вокальному циклу Мусоргского «Детская» в учебной практике».