Велосипедистка попала в ДТП на Запсковье
20-летняя велосипедистка попала в ДТП на Запсковье, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Велосипедистка столкнулась с автомобилем Lada на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 79б на улице Труда в Пскове.
Девушка госпитализирована медициной катастроф в медучреждение.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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