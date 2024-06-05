Велосипедистка попала в ДТП на Запсковье

09:02, 05 июня 2024, ПАИ

20-летняя велосипедистка попала в ДТП на Запсковье, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедистка столкнулась с автомобилем Lada на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 79б на улице Труда в Пскове.

Девушка госпитализирована медициной катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.