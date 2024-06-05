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Происшествия

Велосипедистка попала в ДТП на Запсковье

20-летняя велосипедистка попала в ДТП на Запсковье, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Велосипедистка попала в ДТП на Запсковье. Фото здесь и далее: Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ»

Велосипедистка столкнулась с автомобилем Lada на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 79б на улице Труда в Пскове.

Девушка госпитализирована медициной катастроф в медучреждение.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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