Итоги конкурса детских рисунков подвели в псковском УФСБ

09:16, 05 июня 2024, ПАИ

В Управлении ФСБ России по Псковской области подвели итоги конкурса детских рисунков под названием «Подвиги разведчиков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие было приурочено к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие воспитанники подшефных управлению организаций: Естественно-математического лицея № 20 (г. Псков) и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Псков).

Все юные художники были награждены дипломами и сладкими призами.

Конкурс детских рисунков «Подвиги разведчиков» проведён Управлением ФСБ России по Псковской области впервые. Его главная цель – знакомство школьников с историей родного края и деятельностью органов государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны.