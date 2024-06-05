Четыре пожара произошло в Псковской области за двое суток

09:23, 05 июня 2024, ПАИ

Четыре пожара ликвидировали пожарные подразделения по Псковской области за двое суток, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

4 мая в 13:18 на улице Курсакова в Порхове огонь повредил кровлю и стену в хозпостройке. Также помещение полностью закопчено изнутри. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки на вводе.

В 18:32 пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Розы Люксембург в Пскове. Огонь повредил электросчетчик в прихожей. Предварительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы счетчика.

Кроме того, 5 мая в 1:51 полностью сгорел гараж на улице Ижорского Батальона в Пскове. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Также в 3:07 на придомовой территории многоквартирного жилого дома на улице 1-й Проселочной в Пскове сгорел пластиковый контейнер для мусора, второй пластиковый контейнер поврежден.

Предположительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.