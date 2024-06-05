Ритуальные конторы в Великих Луках незаконно выкупали данные об умерших людях у врача

09:50, 05 июня 2024, ПАИ

Похоронные организации незаконно выкупали информацию об умерших людях у заведующего кардиотделением великолукского медучреждения. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что заведующий кардиологическим отделением получал от коммерческой организации деньги в размере 500 и 1000 рублей за информацию о людях, умерших в отделении кардиологии и других отделениях больницы.

За счет этих сведений сотрудники коммерческой организации предлагали родственникам умерших организовать похороны.

Прокуратура Великих Лук в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Организация привлечена к административной ответственности и получила штраф в полмиллиона рублей.