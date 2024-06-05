Из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей кафе на Рижском проспекте в Пскове
Из-за короткого замыкания эвакуировали 18 посетителей и персонал кафе на Рижском проспекте, 41 в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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