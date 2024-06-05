Из-за короткого замыкания эвакуировали посетителей кафе на Рижском проспекте в Пскове

10:48, 05 июня 2024, ПАИ

Из-за короткого замыкания эвакуировали 18 посетителей и персонал кафе на Рижском проспекте, 41 в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.