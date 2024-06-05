Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июня
Переменная облачность ожидается в Псковской области 6 июня. Кратковременные дожди ночью пройдут в некоторых районах региона, днём – в большинстве, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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