Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 6 июня

11:32, 05 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 6 июня. Кратковременные дожди ночью пройдут в некоторых районах региона, днём – в большинстве, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов, днём термометры покажут от +22 до +27 градусов.

Атмосферное давление будет низким.