Фестиваль русской культуры «Деревня» проведёт телеканал «Кухня» в Псковской области

11:36, 05 июня 2024, ПАИ

Фестиваль русской культуры «Деревня» проведёт телеканал «Кухня» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в телекомпании «Ред Медиа».

Фестиваль организуют 14 и 15 июня в деревне Щукино Пустошкинского района. Проект объединит традиционные и современные формы искусства и развлечений: модные показы, ярмарку с фермерскими продуктами, мастер-классы от локальных ремесленников, диджей-сет в поле и выступления молодых фолк-артистов. За гастрономическую часть отвечает кулинарно-туристический проект «Вкусная Россия с Кухня.РФ», который познакомит гостей фестиваля с богатыми традициями русской кухни – от крестьянской до современной ресторанной вариации блюд.

«Мы гордимся тем, что можем разделить этот праздник русской культуры и внести свой вклад в создание незабываемой атмосферы для всех гостей, – отметил гендиректор «Ред Медиа» Роман Столярский. – Для команды Кухня.РФ это очень особенный момент, когда мы сможем поделиться нашими лучшими рецептами русской кухни – в которой, без напускной скромности, имеем огромный кулинарный опыт. Приходите к нашему ярко-оранжевому стенду, чтобы узнать настоящий «вкус России»! Наши шеф-повара приготовят авторские блюда, которые точно не оставят никого ни голодными, ни равнодушными!»

«Деревня» объединит аутентичность и трансформацию русских культурных кодов. Проект привлечет современных художников со всей России, которые создадут удивительные муралы на фасадах индустриальных построек – и гости фестиваля станут свидетелями создания первой стрит-арт-деревни, которая обещает быть новым туристическим местом притяжения в Псковской области, обещают организаторы.

Кухня.РФ будет отвечать за гастрономическую составляющую: ярмарка фермерских продуктов, мастер-классы от шеф-поваров проекта по приготовлению исконно русских блюд и их интерпретаций, установление рекорда по самой большой кастрюле щавелевого супа и гастроужины в старинной усадьбе адмирала Назимова.

«Полгода назад я вернулся в родную деревню, на тот момент полузаброшенную, и точно решил что-то сделать, чтобы у местных жителей появилась возможность жить иначе. Так придумался фестиваль, под который началось масштабное восстановление старинных усадеб. И вот уже в июне в Щукино пройдёт первый фестиваль русской культуры. Мы создадим с помощью художников со всей России уникальную стрит-арт-деревню, которая будет хранить в своём сердце объекты исторического наследия. Спасибо всем участникам, что поддержали эту идею и приближаете исполнение мечты – сделать Щукино новым центром исконно русской культуры», – отметил житель деревни Щукино и продюсер, организатор предстоящего фестиваля Андрей Левшин.

Фестиваль станет ярким праздником и покажет русскую деревню такой, какой её ещё не видели: инсталляции и арт-объекты, гастрономическое разнообразие и насыщенная музыкальная программа – от молодых фолк- и поп-артистов (лайн-ап: Lebedeva, Matanya, Ася Зыкова) до диджей-сета на закате в стогах сена.

Также в «Деревне» впервые пройдет стрим игры Atomic Heart в чистом поле. Компьютерная игра, разработанная российской студией Mundfish и завоевавшая огромную популярность во всем мире, позволит игрокам стать агентами советской разведки в альтернативной реальности.