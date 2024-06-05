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Опасно ли нырять в Великую, обсудят на «Серебряном дожде»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 5 июня, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын.

Руководитель псковского дайвинг-центра Роман Спицын станет гостем программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

В каких местах на реке Великой опасно нырять? Что покоится на дне реки в центре Пскова? Что чаще всего теряют в воде и как найти утопленное? Часто ли приходится поднимать со дна рек и озёр автомобили? Какие водоёмы в Псковской области интересны для дайвинга? Как попасть на экскурсию по подводному миру Великой?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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