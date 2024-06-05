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Общество

На экомаршруте Полистовского заповедника можно увидеть редкую дикую орхидею

На экомаршруте Полистовского заповедника можно увидеть редкую цветущую орхидею – пальчатокоренник балтийский, занесенный в Красную книгу Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе заповедника.

Фото пресс-службы Полистовского заповедника

Пальчатокоренник балтийский – травянистое растение, которое может достигать 75 см в высоту, но на территории Полистовского заповедника эти орхидеи обычно не такие высокие. Довольно толстый стебель вверху усыпан розово-пурпурными цветами с фиолетовыми пятнышками. В одном соцветии может быть до 100 цветков.

Пальчатокоренники предпочитают хорошо освещенную и увлажненную почву: болота или сырые луга, берега рек, дно оврагов. В связи с редкостью растения встретить его в дикой природе не так-то просто.

Свое название оно получило благодаря форме корней – они представляют собой клубень, чьи доли сужены к концам.

«Пальчатокоренник балтийский внесён в Красную книгу Псковской области. Однако некоторые исследователи предлагают исключить этот вид из списка охраняемых в связи с «большим (и растущим) числом местонахождений и расширяющимся ареалом», – отметила научный сотрудник Полистовского заповедника Екатерина Королькова.

Научные сотрудники Полистовского заповедника отмечают, что встретить балтийский пальчатокоренник непросто, поэтому возможность увидеть это цветущее растение рядом с экологическим маршрутом – большая удача.

«Обычно период цветения пальчатокоренника приходится на конец июня – середину июля, но в этом году в связи с очень теплым маем дикие орхидеи Полистовского заповедника зацвели раньше обычного. И это еще один повод посетить маршрут «Дорогою бобра», – отметили в заповеднике.

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