400 тонн отходов вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки
Совещание по оперативной ситуации, которая связана с мусорной проблемой в Пскове и Псковском районе, провел губернатор Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Прямо сейчас вывозится ещё 200», – написал губернатор.
Продолжается отработка точечных заявок. В Пскове и Псковском районе приступают к вывозу мусора с окраин, отметил глава региона.
«Рассчитываем сегодня вывести 300 тонн, что основную долю проблем уже однозначно снимет. Также в регион прибыли первые наши собственные мусоровозы. После подготовки необходимых документов на следующей неделе они выйдут на маршруты», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Напомним, что около 700 тонн мусора скопилось в Псковской агломерации.
Ранее губернатор озвучил план действий по решению вопроса в сфере обращения с ТКО в Псковской области.
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