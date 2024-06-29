400 тонн отходов вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки

16:18, 29 июня 2024, ПАИ

Совещание по оперативной ситуации, которая связана с мусорной проблемой в Пскове и Псковском районе, провел губернатор Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Расчистка контейнерных площадок продолжалась всю ночь. Итого со вчерашнего дня до настоящего момента уже вывезено порядка 400 тонн отходов. Прямо сейчас вывозится ещё 200», – написал губернатор.

Продолжается отработка точечных заявок. В Пскове и Псковском районе приступают к вывозу мусора с окраин, отметил глава региона.

«Рассчитываем сегодня вывести 300 тонн, что основную долю проблем уже однозначно снимет. Также в регион прибыли первые наши собственные мусоровозы. После подготовки необходимых документов на следующей неделе они выйдут на маршруты», – подчеркнул Михаил Ведерников.