Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове

13:53, 29 июня 2024, ПАИ

Митинг, посвящённый Дню партизан и подпольщиков, прошёл в Пскове у Партизанского камня в субботу, 29 июня. В нём приняли участие депутаты Псковской городской Думы, представители администрации Пскова, ветераны, юные псковичи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы











«Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался в тылу врага, организовывал и поднимал сопротивление на оккупированных территориях. Мы гордимся подвигами 2-й и 3-й Ленинградских партизанских бригад, вписавших наиболее яркие страницы в историю партизанского движения на Псковщине. Вечная память героям!» – подчеркнул в своём выступлении заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

После минуты молчания участники митинга возложили цветы к Партизанскому камню в знак глубокого уважения всех партизан и подпольщиков, сражавшихся с врагом и приближавших победу, и в память о событиях тех страшных лет.