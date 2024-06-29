Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове
Митинг, посвящённый Дню партизан и подпольщиков, прошёл в Пскове у Партизанского камня в субботу, 29 июня. В нём приняли участие депутаты Псковской городской Думы, представители администрации Пскова, ветераны, юные псковичи, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
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Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
«Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался в тылу врага, организовывал и поднимал сопротивление на оккупированных территориях. Мы гордимся подвигами 2-й и 3-й Ленинградских партизанских бригад, вписавших наиболее яркие страницы в историю партизанского движения на Псковщине. Вечная память героям!» – подчеркнул в своём выступлении заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев.
После минуты молчания участники митинга возложили цветы к Партизанскому камню в знак глубокого уважения всех партизан и подпольщиков, сражавшихся с врагом и приближавших победу, и в память о событиях тех страшных лет.
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