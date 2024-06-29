Порядка 100 молодёжных мероприятий прошло в Псковской области с начала года

13:48, 29 июня 2024, ПАИ

Порядка 100 молодёжных мероприятий прошло в Псковской области с начала 2024 года. Об этом доложил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на встрече с губернатором Михаилом Ведерников. Видео с совещания глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«В первом полугодии уже проведено порядка 100 мероприятий и различных акций нашим комитетом и нашими подведомственными учреждениями. Хочу особое внимание уделить тому мероприятию, которое прошло недавно: это «Российская студенческая весна». В этом году мы провели региональный этап в Великих Луках, по итогам которого у нас отобралась достаточно серьёзная делегация. Она конкурентно выглядела на всероссийском этапе в Саратове и Ставрополе – у нас четыре призовых места», – рассказал Дмитрий Яковлев.

Особое внимание врио председателя профильного комитета обратил на мероприятия, которые прошли в области в рамках празднования Дня Победы.

«У нас прошла «Вахта Памяти». Ребятам удалось в Пустошкинском районе поднять 100 бойцов, один из которых стал именным. А накануне Дня памяти и скорби из Марий Эл к нам приехал поисковый отряд, который принял останки этого солдата и увёз их на родину для захоронения», – сказал Дмитрий Яковлев.