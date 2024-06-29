Эдуард Пичугин пожелал гостям «Западных ворот» незабываемых впечатлений от встреч с хорошими фильмами

14:39, 29 июня 2024, ПАИ

Генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин обратился к гостям и участникам мероприятия. Об этом ПАИ сообщили организаторы события.

«Уже пятый год мы разворачиваем для зрителя панораму современного кино, выбираем самые яркие, самые впечатляющие работы и привозим их в Псков», – отметил Эдуард Пичугин.

В секциях фестиваля будут представлены лучшие фильмы из различных стран. География «Западных ворот» постоянно расширяется, подчеркнул он.

«В этом году вас ожидают новые встречи. Российское кино продолжает своё творческое развитие, и, помимо лучших представителей московско-петербургского кинематографа, мы включили в программу фильмы из многих регионов нашей страны. Уверен, что представленные в программе картины вызовут больший интерес. А оценку им, как всегда, дадите вы сами, наши дорогие зрители», – сказал Эдуард Пичугин.

Он также пожелал гостям, участникам и зрителям V Международного кинофестиваля «Западные ворота» незабываемых впечатлений от встреч с хорошими фильмами и интересными гостями.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов.

В конкурсную программу кинофестиваля войдёт шесть новых фильмов из России, Белоруссии, Киргизии, Китая, Монголии, Греции, а в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и отдельно из Якутии. Также в программе фестиваля 13 тематических секций, конкурс короткометражных фильмов, ретроспективы, гала-премьеры, специальные сеансы, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

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