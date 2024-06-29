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Общество

Псковским курсантам вручили дипломы

Торжественная церемония выпуска специалистов очной и заочной форм обучения для уголовно-исполнительной системы состоялась в Псковском филиале Университета ФСИН России в субботу, 29 июня. В церемонии участвовали сотрудники и ветераны филиала вуза, приглашённые гости, родственники выпускников, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы
  • Курсантам Псковского филиала Университета ФСИН России вручили дипломы
    Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Мероприятие началось с торжественного построения, посвящённого объявлению приказа о присвоении выпускникам первого офицерского специального звания «лейтенант внутренней службы». От имени депутатов Псковской городской Думы выпускников поздравил председатель гордумы Александр Гончаренко.

«У нашей страны, нашего народа необыкновенно богатая история, культура, нам есть чем гордиться. Верю, что вы приложите все свои силы и знания для приумножения величия России, славы Пскова – города воинской славы», – отметил он.

Кроме того, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и активное участие в общественной жизни Пскова Александр Гончаренко вручил благодарственные письма курсантам Виктории Стратоновой, Марии Деревягиной и Алексею Кирееву.

После вручения дипломов прозвучал государственный гимн РФ, а затем в память о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, была объявлена минута молчания. Мероприятие завершилось выступлением творческих коллективов.

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