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Общество

Почти 340 псковичей получили предложения о работе на Всероссийской ярмарке трудоустройства

Почти 340 жителей Псковской области получили предложения о работе на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Мероприятие прошло в рамках президентского нацпроекта «Демография», сообщает официальный телеграм-канал региона.

Почти 340 псковичей получили предложения о работе на Всероссийской ярмарке трудоустройства. Фото: Андрей Кокшаров

Всего в Псковской области площадки ярмарки смогли посетить около пяти тысяч человек. Для них были подготовлены лекции от спикеров, интерактивные площадки, мастер-классы.

Всего экспресс-собеседования смогли пройти сотни гостей ярмарки, а ещё 340 получили приглашения от работодателей. Кроме того, к представителям компаний обратилось почти 60 несовершеннолетних. Они могли выбрать более 100 вакнасий.

Мероприятие также посетила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она отметила высокий уровень организации мероприятия и порекомендовала псковичам активнее пользоваться такими возможностями.

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