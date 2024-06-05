В избирательное законодательство Псковской области внесены изменения

13:34, 05 июня 2024, ПАИ

Новые федеральные правовые нормы, касающиеся проведения выборов и референдумов, отражены в законодательстве Псковской области. Соответствующий закон, инициированный областной избирательной комиссией, депутаты Собрания приняли на 34-й сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Новыми положениями устанавливается запрет на участие в областных и муниципальных выборах кандидатов, имеющих статус иностранного агента. Кроме того, иноагенты и лица, включённые в единый реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не могут быть доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов, избирательных объединений, а также не могут быть назначены наблюдателями. На последних распространяется запрет вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений.

Также закон устанавливает, что иностранные (международные) наблюдатели не осуществляют деятельность на региональных и муниципальных выборах.

Кроме того, сокращается срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения – данные можно обнародовать сразу после окончания времени голосования на территории соответствующего избирательного округа в последний день голосования.

Ещё одна дополнительная норма связана с допущенными ошибками и опечатками в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельного кандидата, не позволяющие достоверно определить гражданина. Теперь это является основанием для исключения такого кандидата из списка.